Хапов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Вычислено 1937
Дочь: Хапова Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Хапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1939
Дочь: Хапова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Хапова Анна Ивановна
Работа или профессия
До ?.05.1941
колхоз "Ударник"
Призыв на военную службу
?.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно