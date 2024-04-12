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Хапов Константин Александрович

Место рождения

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хапов Александр Иванович

Мать: Хапова Анна Александровна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1937

Дочь: Хапова Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Хапова Анна Ивановна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1939

Дочь: Хапова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Хапова Анна Ивановна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До ?.05.1941
колхоз "Ударник"
Призыв на военную службу
?.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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