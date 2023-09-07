Хапов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хапов Иван

Мать: не указана

Место жительства
1902
Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хапов Константин Александрович

Мать ребёнка: Хапова Анна Александровна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хапов Николай Александрович

Мать ребёнка: Хапова Анна Александровна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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