Хапов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хапов Иван
Место жительства
1902
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хапов Константин Александрович
Мать ребёнка: Хапова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хапов Николай Александрович
Мать ребёнка: Хапова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно