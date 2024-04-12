Надточей Севериан Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Моцак Александра Севериановна
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зыкун Анна Севериановна
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Надточей Ефрем Северианович
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1858 ст.
Сын: Надточей Созонт Северианович
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1860 ст.
Дочь: Надточей Елизавета Севериановна
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.
Дочь: Надточей Ольга Севериановна
Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна
Восприемник
24.10.1864 ст.
Восприимник Якова Антиповича Мильки
Бракосочетание
Неизвестно