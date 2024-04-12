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Надточей Севериан Данилович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Моцак Александра Севериановна

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зыкун Анна Севериановна

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Надточей Ефрем Северианович

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1858 ст.

Сын: Надточей Созонт Северианович

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1860 ст.

Дочь: Надточей Елизавета Севериановна

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1863 ст.

Дочь: Надточей Ольга Севериановна

Мать ребёнка: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Восприемник
24.10.1864 ст.
Покошичи, Чернігівська область
Восприимник Якова Антиповича Мильки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надточей Агафья Яковлевна

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