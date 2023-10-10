Моцак (Надточей) Александра Севериановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
12.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1862 ст.
Дочь: Моцак Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1871 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1873 ст.
Дочь: Моцак Евлампия Мироновна
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.
Сын: Моцак Мина Миронович
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович
Смерть
Неизвестно