Моцак (Надточей) Александра Севериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моцак (Надточей) Александра Севериановна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Надточей Севериан Данилович

Мать: Надточей Агафья Яковлевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
12.02.1861 ст.

Муж: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1862 ст.

Дочь: Моцак Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.

Сын: Моцак Прокофий Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1868 ст.

Сын: Моцак Григорий Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.03.1871 ст.

Сын: Моцак Венедикт Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1873 ст.

Дочь: Моцак Евлампия Мироновна

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Сын: Моцак Мина Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Моцак Фёдор Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Сын: Моцак Макарий Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1887 ст.

Сын: Моцак Афанасий Миронович

Отец ребёнка: Моцак Мирон Михайлович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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