Ружило (Ружило) Фекла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ружило (Ружило) Фекла Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ружило Антон

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Девятко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятко Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
работала в ресторане
Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятко Пётр

Смерть
1987

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