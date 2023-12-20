Ружило (Ружило) Фекла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ружило Антон
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Девятко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девятко Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
работала в ресторане
Рождение ребёнка
01.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятко Пётр
Смерть
1987