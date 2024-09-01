Лисовская Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти?.09.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Девятко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисовский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.09.2024