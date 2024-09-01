Лисовская Лидия Петровна 01.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисовская Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

?.09.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Девятко Пётр

Мать: Ружило (Ружило) Фекла Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисовский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.09.2024

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