Девятко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятко Пётр

Девятко Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ружило Фекла Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятко ?

Развод
Неизвестно

Жена: Ружило Фекла Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ружило Фекла Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Партторг во Львове
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close