Девятко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девятко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ружило Фекла Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девятко ?
Развод
Неизвестно
Жена: Ружило Фекла Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ружило Фекла Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Партторг во Львове
Смерть
Неизвестно