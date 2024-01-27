Бондаренко (Токарева) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Токарева) Матрена Михайловна

Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

1916

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.
1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
16.10.1940

Дочь: Литвинова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Бондаренко Василий Тимофеевич

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Бракосочетание
1946

Муж: Левченко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Василий Тимофеевич

Смерть
1997
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