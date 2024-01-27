Бондаренко (Токарева) Матрена Михайловна
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рождения1916
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1940
Дочь: Литвинова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Бондаренко Василий Тимофеевич
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Левченко Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997