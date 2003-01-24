Литвинова (Бондаренко) Валентина Васильевна
Место рожденияМоздок, село Троицкое, Северная Осетия
Дата рождения16.10.1940
Дата смерти24.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1940
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
29.02.1960
Бракосочетание
1962
Муж: скрыто настройками приватности
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.10.1963
Бракосочетание
1963
Муж: Литвинов Анатолий
Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
03.02.1969
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ленск, диспетчер на автопредприятии
Смерть
24.01.2003
Новокузнецк