Литвинова (Бондаренко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Бондаренко) Валентина Васильевна

Место рождения

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия

Дата рождения

16.10.1940

Дата смерти

24.01.2003

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

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1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1940

Отец: Бондаренко Василий Тимофеевич

Мать: Бондаренко Матрена Михайловна

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
29.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Анатолий

Бракосочетание
1962

Муж: скрыто настройками приватности

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
23.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Анатолий

Бракосочетание
1963

Муж: Литвинов Анатолий

Моздок, село Троицкое, Северная Осетия
Рождение ребёнка
03.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ленск, диспетчер на автопредприятии
Смерть
24.01.2003
Новокузнецк
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