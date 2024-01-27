Левченко Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Жена: Бондаренко Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна

Смерть
2000
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