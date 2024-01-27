Левченко Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бондаренко Матрена Михайловна
Смерть
2000