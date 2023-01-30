Дружинин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рынина (Дружинина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Дружинин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: (Дружинина) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Дружинин Пармен Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно