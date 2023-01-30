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Дружинин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рынина (Дружинина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Дружинин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: (Дружинина) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Дружинин Пармен Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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