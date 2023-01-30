Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти08.05.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рынина (Дружинина) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Дружинин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: (Дружинина) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Дружинин Пармен Васильевич
Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович
Смерть
08.05.1798 ст.