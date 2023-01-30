Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

08.05.1798 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рынина (Дружинина) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Дружинин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: (Дружинина) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Дружинин Пармен Васильевич

Отец ребёнка: Дружинин Василий Михайлович

Смерть
08.05.1798 ст.

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