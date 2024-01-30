Носкова (Петрова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Петрова) Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Петров Константин Михайлович

Мать: Петрова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Носков Петр

Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Шпанова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Носков Петр

Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924

Сын: Носков Борис Петрович

Отец ребёнка: Носков Петр

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Петр

Смерть
Около 1979
Тула
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