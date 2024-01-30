Носкова (Петрова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Носков Петр
Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Шпанова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Носков Петр
Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924
Отец ребёнка: Носков Петр
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носков Петр
Смерть
Около 1979
Тула