Петрова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Петров Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Петров Сергей Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Носкова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крискентия Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Тула, Площадка
ЧП | она имела свой магазин тканей и пуговиц.
Смерть
Неизвестно