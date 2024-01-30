Петрова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Петров Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Сергей Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Носкова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крискентия Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Тула, Площадка
ЧП | она имела свой магазин тканей и пуговиц.
Смерть
Неизвестно
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