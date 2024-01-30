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Петров Афанасий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Петров Константин Михайлович

Мать: Петрова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрова Анпиада Андреевна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1896

Сын: Петров Аристарх Афанасьевич

Мать ребёнка: Петрова Анпиада Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анпиада Андреевна

Смерть
Неизвестно
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