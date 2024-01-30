Петров Афанасий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрова Анпиада Андреевна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1896
Сын: Петров Аристарх Афанасьевич
Мать ребёнка: Петрова Анпиада Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно