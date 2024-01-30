Петров Константин Михайлович
Место рожденияТула
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Петров Михаил
Мать: не указана
Тула
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Петров Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Петров Сергей Константинович
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Носкова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крискентия Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно