Петров Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Константин Михайлович

Место рождения

Тула

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Петров Михаил

Мать: не указана

Тула
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Петров Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Сергей Константинович

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Носкова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крискентия Константиновна

Мать ребёнка: Петрова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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