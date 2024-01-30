Петрова Анпиада Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Петров Афанасий Константинович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1896
Сын: Петров Аристарх Афанасьевич
Отец ребёнка: Петров Афанасий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно