Петрова Анпиада Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анпиада Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Петров Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
Около ?.12.1896

Сын: Петров Аристарх Афанасьевич

Отец ребёнка: Петров Афанасий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Афанасий Константинович

Смерть
Неизвестно
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