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Носков Петр

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Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула
Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна

Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Шпанова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна

Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924

Сын: Носков Борис Петрович

Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна

Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно
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