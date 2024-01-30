Носков Петр
Место рожденияТула
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна
Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Шпанова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна
Тула
Рождение ребёнка
31.07.1924
Мать ребёнка: Носкова Александра Константиновна
Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно