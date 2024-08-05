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Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1852

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1852

Отец: Пётр Фёдорович

Мать: Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
15.02.1874

Сын: Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
12.09.1875

Сын: Константин Константинович

Мать ребёнка: Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Федосья Константиновна

Мать ребёнка: Екатерина Назаровна

Смерть
1882

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