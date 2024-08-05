Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1852
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1852
Отец: Пётр Фёдорович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
15.02.1874
Сын: Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
12.09.1875
Сын: Константин Константинович
Мать ребёнка: Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Федосья Константиновна
Мать ребёнка: Екатерина Назаровна
Смерть
1882