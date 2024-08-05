Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1874

Сын: Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Константин Петрович

Рождение ребёнка
12.09.1875

Сын: Константин Константинович

Отец ребёнка: Константин Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Федосья Константиновна

Отец ребёнка: Константин Петрович

Смерть
Неизвестно

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