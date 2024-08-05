Екатерина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1874
Сын: Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Константин Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1875
Сын: Константин Константинович
Отец ребёнка: Константин Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Федосья Константиновна
Отец ребёнка: Константин Петрович
Смерть
Неизвестно