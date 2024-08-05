Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Симеон (?) Петрович
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.05.1852
Сын: Константин Петрович
Отец ребёнка: Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно