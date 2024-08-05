Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Симеон (?) Петрович

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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