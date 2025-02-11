Василий Перес. В 1851 ?Заренда Осипович
мужской, родился 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна1805 г.р.
ОтецКакулев Осип Сергеевич1799 г.р.
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисья Перес. В 1851 Г Щучинск Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Какулев Евдоким Васильевич ум в стан Пресновской
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
02.09.1850
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно