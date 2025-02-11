Василий Перес. В 1851 ?Заренда Осипович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Перес. В 1851 ?Заренда Осипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна1805 г.р.
Отец
Какулев Осип Сергеевич1799 г.р.
Дети
Анисья Перес. В 1851 Г Щучинск Васильевна1845 г.р.
Какулев Евдоким Васильевич ум в стан Пресновской1847 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Какулев Осип Сергеевич

Мать: Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анисья Перес. В 1851 Г Щучинск Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Какулев Евдоким Васильевич ум в стан Пресновской

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Рождение ребёнка
02.09.1850

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.