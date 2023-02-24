Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Василий Осипович

Мать: Пелагея Григорьевна

Смерть
1851
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