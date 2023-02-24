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Евдоким
Евдоким
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Василий Осипович
1828 г.р.
Мать
Пелагея Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Василий Осипович
Мать:
Пелагея Григорьевна
Смерть
1851
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