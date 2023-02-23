Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна

Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Осипович

Отец ребёнка: Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Степан Осипович

Отец ребёнка: Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Осипов

Отец ребёнка: Осип Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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