Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла 1851

Дети
Василий Осипович09.07.1819 г.р.
Елена Осиповна25.05.1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1819

Сын: Василий Осипович

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
25.05.1824

Дочь: Елена Осиповна

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
14.02.1826

Дочь: Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Перес. В 1851 ?Заренда Осипович

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Иванова Евдокия Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Рождение ребёнка
1835

Сын: Степан Перес. В 1851 ?Заренда Осипович

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Перес. В 1851 ?Заренда Осипов

Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
1851

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