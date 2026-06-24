Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна
женский, родилась 1805
умерла 1851
Дети
Василий Осипович09.07.1819 г.р.
Елена Осиповна25.05.1824 г.р.Показать еще 6
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Место
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1819
Сын: Василий Осипович
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
25.05.1824
Дочь: Елена Осиповна
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
14.02.1826
Дочь: Агафья Осиповна
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Перес. В 1851 ?Заренда Осипович
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Иванова Евдокия Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Осиповна
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1835
Сын: Степан Перес. В 1851 ?Заренда Осипович
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Перес. В 1851 ?Заренда Осипов
Отец ребёнка: Какулев Осип Сергеевич
Место жительства
1850
Смерть
1851