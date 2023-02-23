Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Филипповна

Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Осипович
Отец ребёнка: Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Степан Осипович
Отец ребёнка: Осип Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Осипов
Отец ребёнка: Осип Сергеевич
Смерть
Неизвестно