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Заславский Дмитрий Вацлавович
Заславский Дмитрий Вацлавович
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Древо
Место рождения
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
Дата рождения
29.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Заславский Вацлав Вадимович
1971 г.р.
Мать
Заславская (Никончук) Елена Васильевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2005
Отец:
Заславский Вацлав Вадимович
Мать:
Заславская Елена Васильевна
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
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