Заславский Дмитрий Вацлавович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заславский Дмитрий Вацлавович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

29.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2005

Отец: Заславский Вацлав Вадимович

Мать: Заславская Елена Васильевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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