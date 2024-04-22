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Заславский Вацлав Вадимович

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Место рождения

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971

Отец: Заславский Вадим Арсеньевич

Мать: Заславская Лидия Николаевна

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
13.08.1994

Жена: Заславская Елена Васильевна

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна

Новокумский, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.01.2005

Сын: Заславский Дмитрий Вацлавович

Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.05.2007

Сын: Заславский Денис Вацлавович

Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна

Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
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