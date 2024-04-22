Заславский Вацлав Вадимович
Место рождения
Дата рождения22.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971
Бракосочетание
13.08.1994
Рождение ребёнка
04.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.2005
Сын: Заславский Дмитрий Вацлавович
Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.05.2007
Сын: Заславский Денис Вацлавович
Мать ребёнка: Заславская Елена Васильевна
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия