Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Михайла Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1811
Дочь: Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Андреевич
Смерть
До 1814