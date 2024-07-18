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Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1773 и 1774 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Андреевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Михайла Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1811

Дочь: Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Андреевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1814

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