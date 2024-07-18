Михайла Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайла Гаврилович

Михайла Гаврилович

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1799 и 1800

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1773 и 1774 г.р.

Мать

Жена

Между 1793 и 1794 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1800

Отец: Гаврила Андреевич

Мать: Первая Жена

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.06.1815

Жена: Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Савельевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.