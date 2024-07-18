Михайла Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1799 и 1800
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1800
Отец: Гаврила Андреевич
Мать: Первая Жена
Бракосочетание
11.06.1815
Жена: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Савельевна
Смерть
После 1864