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Дарья Савельевна

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1793 и 1794

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1799 и 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794

Отец: Савелий Яковлевич

Мать: не указана

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.06.1815

Муж: Михайла Гаврилович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Гаврилович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Гаврилович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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