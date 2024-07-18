Дарья Савельевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1793 и 1794
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1794
Отец: Савелий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1815
Муж: Михайла Гаврилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Гаврилович
Смерть
После 1850