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Агафья Гавриловна

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1800 и 1811

Дата смерти

01.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1800 и 1811

Отец: Гаврила Андреевич

Мать: Первая Жена

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.07.1822

Муж: Емельян Демитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1824

Сын: Еремей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Демитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1828

Дочь: Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Демитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1831

Дочь: Гликерия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Демитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1834

Дочь: Пераскева Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Демитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1838

Дочь: Хиония-Ориона Емельяновна Феона Феона/Хиония-Ориона Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Демитриевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.05.1846

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