Агафья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1800 и 1811
Дата смерти01.05.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1800 и 1811
Отец: Гаврила Андреевич
Мать: Первая Жена
Бракосочетание
26.07.1822
Муж: Емельян Демитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1824
Сын: Еремей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Демитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1828
Дочь: Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Демитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1831
Дочь: Гликерия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Демитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1834
Дочь: Пераскева Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Демитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1838
Дочь: Хиония-Ориона Емельяновна Феона Феона/Хиония-Ориона Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Демитриевич
Смерть
01.05.1846