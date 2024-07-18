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Еремей Емельянович

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

20.05.1824

Дата смерти

Между 1867 и 1884

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1824

Отец: Емельян Демитриевич

Мать: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
17.02.1844

Сын: Тимофей Еремеевич

Мать ребёнка: Евдокия Еремеевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.07.1850

Жена: Ксения Аксинья Димитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1853

Дочь: Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: Елена Еремеевна

Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1857

Дочь: Евдокия Авдотья Еремеевна

Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1860

Сын: Георгий Егор Еремеевич

Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Между 1867 и 1884
Рождение ребёнка
15.02.1870

Сын: Алексей Савватьевич Иванович

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

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