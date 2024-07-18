Еремей Емельянович
Место рождения
Дата рождения20.05.1824
Дата смертиМежду 1867 и 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1824
Отец: Емельян Демитриевич
Мать: Агафья Гавриловна
Бракосочетание
07.02.1843
Жена: Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
17.02.1844
Сын: Тимофей Еремеевич
Мать ребёнка: Евдокия Еремеевна
Бракосочетание
10.07.1850
Рождение ребёнка
06.03.1853
Дочь: Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна
Рождение ребёнка
10.07.1854
Дочь: Елена Еремеевна
Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1857
Дочь: Евдокия Авдотья Еремеевна
Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна
Рождение ребёнка
10.04.1860
Мать ребёнка: Ксения Аксинья Димитриевна
Смерть
Между 1867 и 1884
Рождение ребёнка
15.02.1870
Сын: Алексей Савватьевич Иванович
Мать ребёнка: не указана