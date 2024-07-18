Ксения Аксинья Димитриевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1829
Дата смерти08.12.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1829
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1850
Муж: Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
06.03.1853
Дочь: Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
10.07.1854
Дочь: Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
21.02.1857
Дочь: Евдокия Авдотья Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Емельянович
Рождение ребёнка
10.04.1860
Отец ребёнка: Еремей Емельянович
Смерть
08.12.1884