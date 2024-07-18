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Ксения Аксинья Димитриевна

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

23.01.1829

Дата смерти

08.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1829

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.07.1850

Муж: Еремей Емельянович

Рождение ребёнка
06.03.1853

Дочь: Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Емельянович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Емельянович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1857

Дочь: Евдокия Авдотья Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Емельянович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1860

Сын: Георгий Егор Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Емельянович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
08.12.1884

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