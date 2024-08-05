Соколов (?) Фёдор Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Соколов (?) Федосей Аггеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Соколов (?) Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Соколов (?) Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Васса Никифоровна
Смерть
Неизвестно