Соколов (?) Фёдор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (?) Фёдор Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Соколов (?) Федосей Аггеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Соколов (?) Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Соколов (?) Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Соколов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Васса Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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