Васса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Соколов (?) Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Соколов (?) Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич
Смерть
Неизвестно