Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Фёдор Федосеевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Соколов (?) Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Соколов (?) Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Соколов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Соколов (?) Фёдор Федосеевич

Смерть
Неизвестно

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