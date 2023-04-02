Шутов Сергей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Сергей Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Шутов Аркадий

Мать: Устимова Антонина Дмитриевна

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