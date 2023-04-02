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Шутов Сергей Аркадьевич
Шутов Сергей Аркадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Шутов Аркадий
Мать
Устимова Антонина Дмитриевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Шутов Аркадий
Мать:
Устимова Антонина Дмитриевна
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