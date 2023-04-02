Шутов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Шутов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Устимова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Устимова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Евгений Аркадьевич

Мать ребёнка: Устимова Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устимова Антонина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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