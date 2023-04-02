Устимова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1929
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929
Отец: Устимов Дмитрий Федорович
Мать: Хабалова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Шутов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Шутов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Аркадий