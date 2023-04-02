Устимова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимова Антонина Дмитриевна

Устимова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929

Отец: Устимов Дмитрий Федорович

Мать: Хабалова Анна Степанова

Рождение ребёнка
1960

Сын: Шутов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Шутов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Шутов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Евгений Аркадьевич

Отец ребёнка: Шутов Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Аркадий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close