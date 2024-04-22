Покровская (Бондарева) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1884
Дата смерти26.11.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1884
Рождение ребёнка
22.02.1918
Дочь: Смагина Нина Викторовна
Отец ребёнка: Покровский Виктор Иванович
г.Ливны, Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1970
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище Санкт-Петербурга,