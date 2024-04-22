Покровская (Бондарева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Бондарева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

12.10.1884

Дата смерти

26.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1884

Отец: Бондарев Николай Алексеевич

Мать: Бондарева Екатерина Ивановна

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
22.02.1918

Дочь: Смагина Нина Викторовна

Отец ребёнка: Покровский Виктор Иванович

г.Ливны, Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Виктор Иванович

Смерть
26.11.1970
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище Санкт-Петербурга,
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