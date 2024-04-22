Бондарев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти02.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
14.01.1881
Сын: Бондарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна
Смерть
02.07.1884
Рождение ребёнка
12.10.1884
Дочь: Покровская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна