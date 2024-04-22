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Бондарев Николай Алексеевич

Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

02.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Бондарев Алексей Козмич

Мать: Бондарева Пелагея Васильевна

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
14.01.1881

Сын: Бондарев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна

Смерть
02.07.1884
Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
12.10.1884

Дочь: Покровская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Ивановна

Ливны, город Ливны, Орловская область
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