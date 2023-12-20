Худяков Фелофей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Николай Фелофеевич
Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Михаил Фелофеевич
Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Василий Фелофеевич
Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна
Смерть
Неизвестно