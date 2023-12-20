Худяков Фелофей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Фелофей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Николай Фелофеевич

Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Михаил Фелофеевич

Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Василий Фелофеевич

Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна

Рождение ребёнка
19.03.1932

Дочь: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Мать ребёнка: Худякова Ольга Матфеевна

Смерть
Неизвестно

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