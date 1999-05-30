Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1932
Дата смерти30.05.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Дерюшева (Черепанова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1955
Дочь: Наумова (Черепанова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1961
Дочь: Басалгина (Черепанова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.01.1968
Сын: Черепанов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич
Смерть
30.05.1999