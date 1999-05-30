Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1932

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932

Отец: Худяков Фелофей Сергеевич

Мать: Худякова Ольга Матфеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Дерюшева (Черепанова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1955

Дочь: Наумова (Черепанова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Басалгина (Черепанова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.01.1968

Сын: Черепанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Алексеевич

Смерть
30.05.1999

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