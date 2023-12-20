Худякова Ольга Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Николай Фелофеевич
Отец ребёнка: Худяков Фелофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Михаил Фелофеевич
Отец ребёнка: Худяков Фелофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Василий Фелофеевич
Отец ребёнка: Худяков Фелофей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Отец ребёнка: Худяков Фелофей Сергеевич
Смерть
Неизвестно