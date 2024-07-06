Антипин Андрей Михеевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872
Крещение
28.11.1872
Военная служба
Между 01.01.1895 и 31.12.1898
Уволенный в запас армии унтер офицер
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
07.10.1902
Дочь: Антипина Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна
Рождение ребёнка
04.09.1905
Дочь: Антипина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна
Смерть
Неизвестно