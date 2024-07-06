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Антипин Андрей Михеевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

24.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872

Отец: Антипин Михей Прокопьевич

Мать: Антипина (Павлова) Вера Яковлевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
28.11.1872
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
Между 01.01.1895 и 31.12.1898
Уволенный в запас армии унтер офицер
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1902

Дочь: Антипина Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1905

Дочь: Антипина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Антпин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Антипина (Микулина) Анна Лазаревна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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