Антипина (Павлова) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти27.04.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Павлов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федорова (Анипина) Пелагея Михеевна
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.11.1863
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1868
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рынцына (Антипина) Анна Михеевна
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.10.1872
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.06.1876
Дочь: Абрамова (Антипина) Марфа Михеевна
Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич
Смерть
27.04.1900
от старости