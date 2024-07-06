Антипина (Павлова) Вера Яковлевна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипина (Павлова) Вера Яковлевна

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

27.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Павлов Яков

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федорова (Анипина) Пелагея Михеевна

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1863

Сын: Антипин Михаил Михеевич

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1868

Сын: Анипин Василий Михеевич

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рынцына (Антипина) Анна Михеевна

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1872

Сын: Антипин Андрей Михеевич

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1876

Дочь: Абрамова (Антипина) Марфа Михеевна

Отец ребёнка: Антипин Михей Прокопьевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
27.04.1900
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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