Куташов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1933
Дата смерти28.09.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Бердникова (Куташова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Капитонова (Куташова) Тамара Еиколаевна
Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1967
Дочь: Джумига (Куташова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна
Смерть
28.09.1974