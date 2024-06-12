Куташов Николай Егорович 29.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куташов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1933

Дата смерти

28.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Бердникова (Куташова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Капитонова (Куташова) Тамара Еиколаевна

Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1967

Дочь: Джумига (Куташова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна

Смерть
28.09.1974

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