Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна 02.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна

Место рождения

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.04.1933

Дата смерти

11.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933

Отец: Бронников Иван Андреевич

Мать: Бронникова (Бахтина) Надежда Михайловна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куташов Николай Егорович

Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Бердникова (Куташова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович

Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Капитонова (Куташова) Тамара Еиколаевна

Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович

Рождение ребёнка
05.02.1967

Дочь: Джумига (Куташова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович

Смерть
11.07.2018

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