Куташова (Бронникова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.04.1933
Дата смерти11.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Бердникова (Куташова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Капитонова (Куташова) Тамара Еиколаевна
Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович
Рождение ребёнка
05.02.1967
Дочь: Джумига (Куташова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Куташов Николай Егорович
Смерть
11.07.2018