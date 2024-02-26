Воробьев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Петр Федорович

Мать: Воробьева Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
17.09.1911

Дочь: Кашлева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трещова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беднева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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