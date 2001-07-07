Кашлева (Воробьева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1911
Дата смерти07.07.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911
Рождение ребёнка
31.10.1931
Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович
с. Солодники
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович
Рождение ребёнка
26.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович
Рождение ребёнка
24.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович
Рождение ребёнка
02.08.1953
Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович
Смерть
07.07.2001
Похороны
Неизвестно
Кладбище с. Каршевитое, Каршевитое, Волгоградская область, Россия