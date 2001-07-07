Кашлева (Воробьева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлева (Воробьева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1911

Дата смерти

07.07.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
1934 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911

Отец: Воробьев Иван Петрович

Мать: Воробьева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1931

Сын: Кашлев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович

с. Солодники
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кашлев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович

Рождение ребёнка
26.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович

Рождение ребёнка
24.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович

Рождение ребёнка
02.08.1953

Сын: Кашлев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кашлев Иван Акимович

Смерть
07.07.2001
Похороны
Неизвестно
Кладбище с. Каршевитое, Каршевитое, Волгоградская область, Россия
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