Воробьева (Демьянова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1911
Дочь: Кашлева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трещова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беднева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно