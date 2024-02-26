Воробьева (Демьянова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Демьянова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьянов Николай Иванович

Мать: Демьянова Лукерья Мартьяновна

Рождение ребёнка
17.09.1911

Дочь: Кашлева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трещова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беднева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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