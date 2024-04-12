Петрашевский Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашевский Василий Михайлович

Петрашевский Василий Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1787

Дата смерти

29.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1821

Сын: Петрашевский (буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1823

Дочь: Демор Софья Васильевна

Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Верховская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семевская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный врач, хирург, действительный статский советник
Смерть
29.05.1845
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close