Петрашевский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти29.05.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
01.11.1821
Сын: Петрашевский (буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.07.1823
Дочь: Демор Софья Васильевна
Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Верховская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семевская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Петрашевская Феодора Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный врач, хирург, действительный статский советник
Смерть
29.05.1845